Agencia Ruiz de Coronel Pringles: “La verdad que estamos muy felices. No sabemos aún quien es la o el afortunado”

8 octubre, 2020

Luego de que anoche un pringlense, resultara ganador del principal premio del Quini 6 sorteado por la Lotería de Santa Fe, el responsable de la Agencia Ruiz de Coronel Pringles, Francisco Caverza, aseguró: “la verdad que estamos muy felices”. Indicó que aún no se ha hecho presente el ganador.

“En un pueblo de esta magnitud es la primera vez que sucede. Fue el único ganador del Quini de la revancha. Es el mayor premio que ha salido en la localidad”, dijo al tiempo que recordó que “en el 99’ vendimos un premio también estando mi papá en la agencia”.

Mencionó que “todavía no ha venido nadie, asique no sabemos aún quien es la o el afortunado. No tenemos idea de quién puede ser porque juega mucha gente”.

Son 15 días de plazo para pasar a retirar el premio. “Ojala sea de acá así queda en la localidad el premio”, expresó al tiempo que agregó que el 1 por ciento es para la agencia.

“Esto fue anoche en el sorteo 2795 con el número 00-02- 18- 21- 33- 43”, detalló.

“Me llamaron clientes para felicitarme y todos muy contentos. Anoche no dormimos en toda la noche. Uno piensa muchas cosas. Esta agencia tiene muchos años, pasó mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre. El Quini 6, vale 80 pesos y juega con los 3 sorteos”, expresó.

