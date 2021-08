Agradece a “Tito” Lemos por visitar a su tío: “Es lo que hace un verdadero campeón”

Un vecino de Tres Arroyos envió a LU 24 un mensaje a través del cual se muestra muy agradecido con el boxeador Gustavo “Tito” Lemos, quien visitó a su tío, Jesús Lantero, durante la tarde del viernes.



“Tuvo un hermoso gesto con mi tío y para él fue una inmensa felicidad haber compartido la tarde del viernes con su ídolo. ¡Eso es lo que hace un verdadero campeón!”, destacó.

“Mi tío Jesús tiene parálisis cerebral que afecta más que nada su motricidad. Es por eso que no puede practicar un deporte que ama pero que no deja de mirar y admirar a quienes lo practican y Tito es su referente en nuestra ciudad”, explicó.

Agregó: “¡Gracias Tito por el maravilloso gesto que has tenido con mi tío Jesús Lantero! El que lo conoce sabe que él ama el boxeo y admira a Tito Lemos. El viernes por la tarde mi tío tuvo la visita de Lemos y no saben la felicidad que tiene, se emocionó mucho y pudo compartir con él un rato de charla y risas. Las palabras de mi tío fueron: “Este momento me lo llevo para siempre en mi corazón, hoy no duermo de la felicidad”.



“Esta felicidad que le dio a mi tío es impagable, toda la familia Lantero te agradece el hermoso gesto. Gracias también a Braian Pérez que fue quien nos hizo de intermediario para que todo esto sea posible”, concluyó el mensaje.

