Agradecen a Bomberos por rescatar a una perrita

27 septiembre, 2021 Leido: 59

Yas Miriam envió una carta de agradecimiento para los Bomberos Voluntarios, la cual se transcribe en su totalidad SIC, “ Quiero hacer público mi agradecimiento a “Bomberos voluntarios de Tres Arroyos”. Anoche, pasadas las 22:30 horas mi vecina encontró a su perrita Margarita con su patita trasera peligrosamente atascada hasta la cadera en el alambrado que divide nuestros patios.

Nos resultaba imposible liberarla por falta de herramientas para cortar los alambres, Margarita sufría y no podíamos hacer nada… Fue entonces que opté por llamarlos a ellos… a los Bomberos. Inmediatamente acudieron y exitosamente rescataron a la pequeña e indefensa Marga!

Al preguntar sus nombres, uno de ellos muy tímidamente dijo “Alejandro, Agustín y Franco”, luego averigüé que Nicolás fue quién atendió mi llamado.

No cuento con los medios económicos para enviarles presentes. Tan sólo poner en palabras mi eterno agradecimiento, aunque sinceramente todas me resulten escasas.

Gracias por tanta humanidad, incondicionalidad y vocación de servicio”!!!

Gracias. Gracias. Gracias. Que dios los bendiga”

Volver