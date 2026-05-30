Agradecen y destacan al personal del Hospital Pirovano

30 mayo, 2026 0

Mediante un comunicado entregado a LU 24, la familia Olivera agradeció la atención recibida la semana pasada en el Hospital Dr. Ignacio Pirovano, ante el fallecimiento de Paola Lorena Olivera.

En primer lugar, mencionan al Director del nosocomio, al Doctor Capandegui y la Doctora Luciana Fuentes, los mismos tuvieron una actitud sumamente profesional y dedicada por el difícil momento que estábamos viviendo.

Por otro lado, y no menos importante a las Enfermeras y Mucamas que trabajan, las mismas fueron muy atentas, destacan su dedicación y cuidados.

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