Agradecimiento del equipo de Rústicos tras el exitoso remate

26 junio, 2021 Leido: 32

Desde el equipo de Rústicos se difundió un comunicado de agradecimiento tras el exitoso remate “Premium 2021” realizado este viernes desde la Sociedad Rural de Tandil:

Queridos amigos… así los considero a todos y cada uno de ustedes, “Los RUSTICOS”

Tardé en escribir estas líneas y créanme que por ahí se me piantó un lagrimón apretando alguna letra del teclado.



Ayer fue uno de esos días que uno sueña tener cada mañana, cuando voleamos la pata de la cama.

Y no por un promedio que quedará en los anales de la raza o porque se vendieron terneras para madres a más de $ 500 pesos por kilo; sino por todo lo que vivimos en la previa, desde su nacimiento hasta lo que ayer para muchos fue el RUSTICOS PREMIUM que con todo lo transitado podemos denominar el RUSTICOS TANDILENSE.

Hubiera sido soñado, pero no pudo ser como las dos ediciones anteriores en lo presencial, pero lo emocional y pasional ocultó cualquier tipo de ausencia, que de una forma u otra, los tuvo presentes durante toda la tarde.

Sepan amigos, que para mí los CRIADORES RUSTICOS, nos han dado la posibilidad a través de sus productos, que nuestro trabajo se luzca en toda la Argentina y con la impronta de cada uno de ustedes, con su formas, con su pasiones, en definitiva, con su laburo.

No quiero dejar de hacer un especial agradecimiento a cada uno de los integrantes de la firma ALFREDO S. MONDINO, que entendió claramente la importancia de cada uno de los eventos, sin egoísmos y comprendiendo como nadie, nuestro espíritu de grupo.

Y también RUSTICOS ha generado que la comunicación ganadera del interior tenga un cambio, una transformación a partir de estos eventos, donde nada podemos envidiarle, a cualquiera de los eventos realizados en las grandes urbes y lo vemos reflejado en los comentarios de muchos que quisieran ser parte de este prestigioso emprendimiento.

A la semilla que tal vez nuestras propias personalidades habíamos sembrado, sin modestia alguna me atrevo a decir, que Rústicos fue el suelo fértil para que conformemos el mejor grupo de amigos de comunicadores del país que hoy se haya generado. Aquí todos nos sentimos una familia, nadie es más que nadie, pero todos somos Bodanza, Mandagaran, Fernández, Varela, Álvarez, Lastra, Berretta, Hinding o Bicondoa; y como si esto fuese poco, nos acompañan los Oss, Casarrota, Maciel y varios más. Lo sé porque los conozco, para todos ellos, también es un orgullo ser nombrados como parte de este proyecto.

Gracias al TEAM RUSTICOS, encabezado por Sergio Amuchategui, el POPE; que como nadie entiende y permite, que cada uno desde su función; pueda hacer que RUSTICOS no tenga techo, porque justamente, a cada uno le permite hacer su juego, tomar su vuelo.

No solo se trata de dirigir, sino de consensuar, no solo se trata de ordenar, sino de perfeccionar; y en eso Sergio brinda toda su experiencia.

Gracias Juan García, por hacer que la simpleza y bonhomía de tu laburo, haga que de a poquito entendamos de DEPS, padres y madres; pero también de cómo lograr una línea genética en cualquier rodeo, sin necesidad de que su conocimiento, lo haga distinto a cada uno de nosotros.

Qué lindo que es compartir el trabajo con un amigo que tiene conceptos tan claros de la ganadería como el gran Agustín “IVAN DE PINEDA” Oxacelay, y poder transitar este camino con la cría de uno, con todo el orgullo que eso me genera, solo decir, “Gracias JULI por entender mi filosofía de vida laburando…”

Gracias al equipo de trabajo de producción, Gaby, Juancito, Alejandra, los chicos de Palabra Rural; pero también a Agustín Navarte y Camila Muñoz, uno en cada lugar; le aportaron la frescura y la pasión; en algo que nunca habían conocido y menos cómo funcionaba.

Gracias Leti y Juanita por hacernos sentir como integrantes de la familia, y perdón por el avasallamiento del hogar, por cada día -que fueron muchos- que nos reunimos.

Como verán, la palabra gracias se desborda en cada frase, brota en cada texto. Simplemente, gracias.

