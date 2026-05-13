Agradecimiento del Jardín 906

13 mayo, 2026 0

El Jardín 906 agradece a la comunidad de Tres Arroyos el apoyo brindado con la compra de números para el sorteo de Pascuas, lo que permitió la adquisición de más de 40 libros para completar colecciones, renovar material y actualizar la biblioteca que recientemente fue remodelada, con la incorporación de nuevo mobiliario.

Se indica a su vez que continúan reuniendo dinero a través de la venta de panqueques, todos los días viernes, y de la elaboración de pasteles patrios, para ofrecerlos el 25 de Mayo, destinando los fondos, en este caso, a reponer los vidrios esmerilados de las puertas y ventanas y a la adquisición de material didáctico de uso en las salas.

Volver