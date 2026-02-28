Agradecimiento total: Guardavidas de Dunamar reunieron el dinero para comprar el desfibrilador (audio)

Los Guardavidas de Dunamar se encuentran muy contentos y agradecidos por haber podido reunir el dinero para la compra del desfibrilador, perdido junto a otros elementos en el último temporal.

German Castro, Jefe de cuerpo, dijo: “estamos muy contentos y es una excelente noticia ya que en pocas horas la comunidad en general, de muchas partes, se solidarizaron con la situación, y haremos efectiva la reposición de las pérdidas que tuvimos.

La semana próxima seguramente tendremos el equipo de comunicación y el desfibrilador también en los próximos días.

Estamos agradecidos con la solidaridad de la gente.

Hubo vecinos que hasta nos trajeron equipos, un compañero consiguió precios con importantes rebajas y todo suma”.

En cuanto al refugio, que también se vio dañado, Castro comentó que “se está evaluando donde armarlo, falta poco para terminar la temporada, por lo pronto este año no habrá cambios”.

