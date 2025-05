Agradecimiento y reconocimientos en el acto protocolar de la Cámara Económica

30 mayo, 2025 269

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2025/05/PABLO-GARATE-30-05-2025.mp3

Con la presencia de exdirectivos, actuales integrantes de la Comisión Directiva, el representante de la Federación Económica de Buenos Aires, Juan Carlos Uboldi, el intendente Pablo Garate, el exintendente Carlos Sánchez, el jefe comunal de San Cayetano, Miguel Gargaglione; representantes de las cámaras de la zona, comerciantes, y vecinos se desarrolló el Acto Protocolar por los cien años de la Cámara Económica.

Se entonó el Himno Nacional Argentino, y luego habló la presidenta de la entidad Ramona Maciel.

“Hoy generamos un hecho verdaderamente trascendental un siglo de vida que no es sólo un número, está escrito con trabajo esfuerzo y visión”, dijo y agregó que “la finalidad al momento de la fundación era cooperar a la realización de toda iniciativa que beneficie el progreso de Tres Arroyos”.

“Fue impulsada por don Juan B. Istilart como Liga de Comercio Industria, quien fuera designado presidente, nucleando a los diferentes centros de productores conformados en ese tiempo, con el fin de impulsar el crecimiento económico, y desde entonces fue testigo del futuro de Tres Arroyos, aun en momentos difíciles, apostando todos los días para producir y general empleo, para que un pueblo pujante pudiera crecer, y al mirar hacia adelante vemos una nueva etapa que comienza con desafíos enormes, para formar nuevas generaciones de empresarios con mirada estratégica”, relató.

“Hoy me toca presidir estos cien años, la Cámara está preparada para continuar siendo pilar del desarrollo de Tres Arroyos en los próximos años”, expresó.

“No puedo dejar de mencionar a los expresidentes que me precedieron, Javier Gallardo, Pablo Borelli, Pablo Fernández y Augusto de Benedetto que llevaron su gestión a dejar la institución saneada, pasando momentos de crisis como la del 2001 luego la crisis del campo y la pandemia”, dijo.

“Gracias a quienes construyeron cada trayectoria a cada persona que en estos cien años creyó y cree en el poder de la organización; gracias por permitirnos contribuir al desarrollo de Tres Arroyos y no puedo dejar de nombrar a quienes ya no están, pero también contribuyeron: Aldo Fernández y Mariano García, y agradecer a usted intendente Garate por acompañarnos en esta gestión”, finalizó.

Uboldi y la importancia del trabajo conjunto

Juan Carlos Uboldi, desde FEBA, trasmitió “el abrazo fraterno de todos los integrantes de FEBA, a esta institución muy distinguida que ha sido protagonista de los logros que la ciudad ha obtenido, trabajando juntos; hoy estamos en una etapa difícil, de desafíos, por lo que es más necesaria que nunca”.

Pablo Garate: “La Cámara Económica es parte del desarrollo económico y social”

El intendente Pablo Garate resaltó la figura de Istilart, y dijo que “la Cámara Económica es parte del desarrollo económico y social de nuestra ciudad; hace unos días cuando llegamos a los 20 años del CRESTA, estaba Aldo Fernández en la comisión de apoyo a la formación del Centro; entendemos a la Cámara como un socio de la Municipalidad que tiene que ver con el desarrollo del futuro, para seguir haciendo de Tres Arroyos un desarrollo pujante; los felicito porque la Cámara tiene pasado, presente y futuro, para poder trabajar juntos, nosotros creemos que el crecimiento de Tres Arroyos no se decretase construye trabajando juntos, entendiendo la realidad de lo que le pasa al que todos los días se levanta para invertir, para arriesgar, para generar trabajo; de la mano de esa gente, de la mano del que produce, del que entiende que el progreso es solo en comunidad, vamos a superar las crisis, las que tenemos y las que vendrán”.

Luego se proyectó un video institucional, y seguidamente se entregaron las Estrellas de los Cien Años.

Recibieron los ex presidentes de la CETA, Pablo Borelli, Pablo Fernández, Javier Gallardo y Augusto De Benedetto; el exintendente municipal Carlos Sánchez; el actual intendente Pablo Garate; el Gerente Regional del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Flavio Rouan; el asesor legal de la Cámara Económica, Dr. Juan Pablo Borioni; el secretario de la Sociedad Rural, Luis Del Canto; el director de LU 24, José Luis Basualdo; Ricardo Ravella por su gestión como representante municipal en el Parque Industrial; la directora de La Voz del Pueblo, Ramona Maciel y Magdalena Milito integrante histórica de la Cámara Económica, por su dedicación incansable al servicio de la entidad.

Luego se realizó una foto general con los distinguidos, se cortó la torta y se brindó con los presentes, finalizando el acto.

Volver