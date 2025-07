Agreden a Luis Ventura en un partido del ascenso metropolitano

27 julio, 2025 0

Luis Ventura fue agredido durante el partido de la Primera C entre Victoriano Arenas, el equipo del cual es mánager, y Central Ballester ,cuando ingresó un grupo de hinchas del conjunto de José León Suárez al campo de juego.

El encuentro iba 2-2 durante el segundo tiempo cuando se desató una pelea entre los jugadores. Luego, la situación escaló rápidamente e involucró a los entrenadores, cuerpos técnicos y simpatizantes.

El actual entrenador de Victoriano Arenas caminaba en soledad rumbo al banco de los suplentes, desentendido de la situación, hasta que uno de los hinchas que había invadido el campo de juego lo golpeó en la cabeza, provocando la caída del periodista al suelo. Luego, fue atendido durante algunos minutos sobre el césped.

Posteriormente, Ventura relató cómo fue la agresión que recibió en José León Suárez: “Me pegaron medio de atrás, a la altura de la sien. Tengo la cabeza hinchadísima. Llevaron a dos o tres muchachos de Victoriano en ambulancia y yo decidí irme porque quería ir al Martín Fierro (de Radio) pero me di cuenta que no estoy en condiciones. Voy a ir a la (clínica) Trinidad y si me tienen que internar, me internaré””, señaló.

Las imágenes muestran cómo se produce una batalla campal entre jugadores, colaboradores e hinchas que invadieron el estadio ante ausencia policial para controlar la revuelta.

Se lo observa a Ventura caminar con una banqueta blanca en la mano, primero en zona de mitad de cancha para contener a los suyos, luego caminando en sentido descendente hacia la cámara. Allí es cuando recibe un golpe artero, desde atrás, sin que pueda evitarlo.

Coincidentemente, este domingo se entregaron los Martín Fierro a la radio, por parte de APTRA, entidad que preside Ventura, ausente en la ceremonia debido al incidente.

