Agro Veterinaria El Agropecuario cierra un año de crecimiento sostenido

17 diciembre, 2021 Leido: 94

La falta de lluvias ha provocado algunos inconvenientes al momento de evaluar los cultivos, en tal sentido, Marcelo Goñi, de Agro veterinaria El Agropecuario dijo que: “con el tema lluvias no venimos del todo bien, lo que pasa es que se empiezan a dar esas situaciones de las lluvias de verano, por eso pasa que hay zonas donde ha llovido muy bien y otras casi nada, a pesar de haber sido en el mismo día. Pero también sucede que en la próxima lluvia quizá se compense. La realidad es que hoy la zona de Lin Calel, Copetonas, El Triángulo, no la está pasando bien, el suelo está muy seco. A pesar que esto no es novedad para la época, lo cierto es que venimos con un arrastre, es un año que va a cerrar en 200 mm menos que la media, realmente es demasiado”.

Por otra parte, “se está iniciando la cosecha de fina, avanza lentamente por falta de máquinas, porque en el norte de la provincia de Buenos Aires está lloviendo y se atrasó la cosecha, por lo tanto las máquinas todavía no pueden venir hasta tanto no terminen en esa zona. En este momento hay lugares que están haciendo siembra de segunda, que esta situación favorece, y hay mucha expectativa al respecto, en definitiva así es el campo, donde todo es una apuesta, al clima y a cómo vengan las cosas, tiene un factor importante de incertidumbre”.

En cuanto a la empresa, Goñi sostuvo que “para nosotros fue un muy buen año, apostando al crecimiento y agradecidos a la gente que nos acompaña, estamos muy conformes. Después está la realidad del país, donde nosotros queremos que la vaya bien a todos, pero estamos trabajando muy bien, el campo está bien y cerrará de forma positiva el año, la incertidumbre se presenta para el próximo año”.

Volver