Agroindustria Tres Arroyos: 57 años de trayectoria dentro del Parque Industrial

Dentro de los comercios históricos de la ciudad, que datan de una larga trayectoria en cada uno de sus rubros, así como también cada una de las empresas que llevan décadas apostadas en el Parque Industrial, se encuentra Agroindustria Tres Arroyos.

Eduardo Meléndez, el propietario de esta fábrica, es un empresario tresarroyense que se ha involucrado en diferentes ámbitos, como lo es la industrialización de cereales, el sector hotelero y hace algunos años comenzó con la construcción de un complejo habitacional para adultos mayores, entre otras actividades.

En lo que respecta a su industria comentó que “hace 57 años que estoy en el rubro, empecé en calle San Lorenzo, y después me traslade al Parque Industrial, fuimos elaborando diferentes productos, pero las barritas de cereal las deje de hacer, en un periodo hicimos también un alfajor salado”. Con el paso del tiempo, Agroindustria Tres Arroyos S.A. fue cambiando su producción y el empresario explicó que “me quedé con lo que podía dominar mejor, avena arrollada, proteína de cebada pelada para Royal Canin, Nestlé, la malta negra para Maltería Quilmes, trigo burgol” y aseguró que “con esos rubros ya tengo la producción colocada”.

Los 57 años a cargo de dicha industria, han sobrellevado mucho sacrificio, y Meléndez explicó que “toda la vida es un desafío, yo tengo 77 años, arranque a los 15, y he tenido muchos desafíos y altibajos”. Y a diferencia de muchos otros rubros, la industria agroalimentaria durante el 2020 no ha sentido la crisis, y es por ello que indicó “en la fábrica la pandemia no afectó para nada, lo que sí se debió cerrar fue el hotel”. En ese sentido, detalló que “el año pasado fue record en ventas, fue de mucho consumo el 2020, principalmente avena arrollada y el trigo burgol”.

En cuanto al aumento de la producción e incursionar en nuevas alternativas de producción, Eduardo Meléndez, manifestó que “no quiero complicarme más, en este momento, con todas las cosas que tengo empezadas tengo 40 personas trabajando, a esta altura quiero consolidarme ahí y listo”.

