Agrupación 23 de Mayo consideró “intrusos” a los enviados de TN a Reta

2 febrero, 2021 Leido: 0

Ayer publicamos la pesencia de periodistas de TN en Reta y en una de las incursiones se acercaron a una reunión de vecinos, en la que uno de los presentes dijo que estaban considerando “una situación muy delicada, con u.n abuso policial muy importante con complicidad del Municipio que intenta taparlo”

Esta Madrugada, Diego Zycenko, precisamente quien hizo esas declaraciones a TN, envió un comunicado a LU24 con el resultado de la reunión de vecinos.

Dice el informe:

Acá tienen la publicación de la 23 de mayo. Para que no se queden solo con la sacada que le dimos a la intrusa de TN.

Nadie la invitó a participar, nadie le dio el ok, nadie la autorizó, se metió en un espacio de vecinos, con un tema muy delicado.

La agrupación 23 de Mayo, convocó a un encuentro vecinal, para tratar y debatir los hechos ocurridos a raíz del accionar policial, en el contexto de desarticulación de una reunión no autorizada. Luego de dos horas de intercambio se concluye por unanimidad en fijar posicionamiento respecto a los puntos que se detallan a continuación:

Se rechaza de plano el acento estigmatizante y el tratamiento falaz proyectados por medios gráficos, radiales y televisivos sobre las acciones de adolescentes y jóvenes.

Sin justificar acciones que aún se están investigando, somos solidarios con la reivindicación de practicas de cultura juvenil que son parte de la identidad de los jóvenes del lugar.

Rechazamos el sesgo peligrosamente autoritario que se puso en juego por parte de representantes de la institución policial, prácticas que se vieron durante el transcurso de la pandemia y en esta coyuntura en particular.

No por ello justificamos el ataque al edificio de la institución policial.

Consideramos necesario que los jovenes involucrados se sientan protegidos y respaldados y es por ello que convocamos de manera URGENTE a todos los actores politicos del distrito de Tres Arroyos, para tratar seria y concienzudamente la problemática actual de las limitaciones impuestas por razones del Covid, en pos de buscar criterios de igualdad en cada lugar del distrito.

No se quiso dejar de ser propositivos, y en ese sentido , expresamos el reconocimeinto a la centralidad de los espacios formativos, provinciales y municipales, para implementar, acompañar y sostener propuestas para adolescentes y jóvenes durante todo el año 2021.

Alternativas que sean efectivas con la participación de jóvenes y adolescentes.

Por último expresamos nuestro repudio a cualquier tipo de represalia que pueda sucederse contra nuestros vecinos.

Agradecemos la extendida participación de vecinos en la convocatoria.

Nos expresamos a favor de la verdad y la justicia, finaliza el comunicado.

