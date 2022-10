Agrupaciones kirchneristas locales recuerdan a Néstor a 12 años de su fallecimiento

27 octubre, 2022

El Frente de Agrupaciones kirchnerista de Tres Arroyos, recuerda con dolor los 12 años de la partida a la Eternidad de un hombre que llegó con convicciones e ideas a transformar nuestro país: Néstor Kirchner.

Cada una de sus palabras marcaron a fuego al pueblo argentino, y sigue vivo en los corazones porque fue uno de los presidentes claves de la política contemporánea:

“Vengo a proponerles un sueño”.

“Nosotros no lucramos. Tenemos convicciones e ideas. No estamos en el negocio de la política. Estamos en la transformación de la Patria(…) Clarín, hablá con la verdad. Decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa Clarín…. por qué estás tan nervioso? Hacé democracia, sé abierto, usa los medios para informar y no para desinformar”.

“Si nos quieren insultar, que nos insulten, nosotros amor, cariño, justicia y equidad, levantar las banderas de la alegría y la sonrisa. Nos van a insultar permanentemente pero nosotros tenemos una responsabilidad más grande que pelearnos con aquellos que sigan sin entender el destino de la Argentina o que la miran con la nuca. A cada golpe pongamos la otra mejilla. Hay que seguir construyendo la alegría, los sueños, la esperanza y las ilusiones que se vayan concretando”.

Seguimos sus sueños, y lo recordamos como lo pidió a través del poema de Joaquin Areta, desaparecido en la última dictadura militar:

“Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias y canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la brisa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre”.

Volver