“Agua bendita”: Licitan la obra para el recambio de la red urbana

10 marzo, 2026

Ya está en marcha el proceso de licitación para llevar adelante el recambio de la red de agua potable, una obra histórica para la ciudad. En la primera etapa abarcará el 25%. Tras gestiones de la Municipalidad de Tres Arroyos, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó que la ejecutará directamente. La inversión total asciende a 6.800 millones de pesos.

Así lo comunicaron desde la comuna al tiempo que destacaron los “esfuerzos continuos del Intendente Pablo Garate y la Secretaría de Planeamiento Urbano para concretar esta obra largamente esperada por los vecinos”. “Es la obra más importante de los últimos 20 años”, enfatizaron.

El primer paso de la intervención se realizará en la zona oeste de la ciudad, (Barrio Plaza del Árbol) definida a partir de un estudio técnico que permitió identificar los sectores donde se registran mayores pérdidas en la red, con el objetivo de dar una respuesta estructural y mejorar la calidad del servicio.

“Se trata de una obra fundamental para Tres Arroyos, teniendo en cuenta que en algunos sectores la red actual tiene más de 40 años de antigüedad, lo que genera problemas de presión y pérdidas”, añadieron desde el municipio en un informe de prensa.

“Tal como se había comprometido el Intendente en el inicio de la Asamblea Legislativa, el Municipio venía trabajando junto a la Provincia para que este proyecto se concrete, y hoy comienza a hacerse realidad con el proceso licitatorio ya en marcha”, explicaron. El decreto correspondiente establece que la apertura de sobres con las ofertas se realizará en abril.

Nuevo pozo

En paralelo, el Municipio también avanza con otra obra clave para fortalecer el sistema de agua: ya se están recibiendo ofertas de la licitación local para la construcción de un nuevo pozo en la zona de Parque Cabañas.

Esta nueva perforación permitirá mejorar el caudal de agua y acompañar el crecimiento de sectores como Lote Joven, Lote para Mi Familia, el barrio de Policías y nuevos desarrollos urbanos de la zona, además de beneficiar a barrios aledaños.

“Estas acciones forman parte de una política sostenida de inversión en el servicio de agua en todo el distrito, un eje que fue priorizado dentro del presupuesto municipal de este año, junto a otras obras estratégicas para el desarrollo de la ciudad”, concluyeron.

