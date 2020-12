Agua: colocaron un variador de presión para abastecer a un amplio sector de la ciudad

12 diciembre, 2020 Leido: 119



Se instaló un variador de presión en el pozo de agua número 18 con el objetivo de que cuando se produzcan cortes de luz no se vea afectado el funcionamiento de la red. Con esto, se logrará que maneje la presión del pozo trabajando a demanda: “si la red solicita más agua las revoluciones de la bomba aumentan para proveer más agua; si la red no la necesita, automáticamente el pozo empieza a descender las revoluciones hasta cero o la presión que necesite”, explicó a LU 24 el responsable de Obras Sanitarias, Sergio Moricet.



Además contó que al lado del pozo número 18 está el 15, ambos ubicados sobre la Ruta 3 en el campus universitario, y llevan agua a un gran sector de la ciudad, como los barrios La Aceitera, Fonavi Norte y Terminal, llegando hasta la esquina de Avenida San Martin y La Rioja.

“No es caprichosamente que lo pusimos acá es porque tenemos un circuito bastante nuevo en lo que es cañerías y está bastante presurizado, entonces ahí vamos a poder evaluar realmente las ventajas que ya son muchas que nos ha dado para el funcionamiento del variador”, dijo Moricet.

En caso de corte de luz mencionó que “el variador ya trae incorporado en el sistema un arranque suave y arranque automático, en caso de corte de luz no hace falta venir hasta el pozo a ponerlo en marcha sino que arranca solo y en forma manual”, y agregó que “en el momento que pueda haber un fallo de la bomba se para y no arranca, entonces te manda un mensaje avisando que está parado, esto nos permite que a través del teléfono nuestro ponerlo en marcha o parar el pozo”.

Volver