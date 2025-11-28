Agua: para Zorrilla “la información por ahí generó pánico”

28 noviembre, 2025 0

Luis Zorrilla, directivo de Soda y Agua Tres Arroyos se refirió a las consultas que han recibido luego de conocerse los informes sobre el estado del agua en varios distritos que incluye a Tres Arroyos.

“La información por ahí generó pánico”, dijo Zorrilla y luego abordó la situación, afirmando que “a veces produce un incremento en las ventas, pero es algo ocasional, pero creo que es que la gente ha tomado conciencia de como alimentarse, tiene mayor información y elige”.

“Las napas en nuestra zona tienden a tomar valores más altos”

“Hay más consultas pero creo que lo que se debe comunicar es que cuando se habla de estas cosas se cree que “el agua está envenenada” pero no es así porque en el caso de nuestra localidad y la zona por la naturaleza de las napas el agua tiende a tomar valores por ahí más altos que otras zonas sobre todo en la Capital y Gran Buenos Aires que se proveen de agua de río que tiene bajos niveles de minerales pero no es cierto es que haya un exceso de arsénico que no sea apto para el consumo humano, lo que pasa es que el arsénico no es el único mineral que tiene; tiene otros minerales pero cuando se hace el tratamiento de ósmosis inversa se baja, creo que a veces hay que bajar el tono a esas discusiones porque generan más temor en la población que lo que realmente es”, especificó.

“Nosotros somos una sodería tradicional y luego apareció el envase en botellas tradicionales que se fue adoptando a nivel mundial y es lo que nosotros vendemos, embotellando en envases retornables, que no elaboramos nosotros, sino que compramos a marcas tradicionales”, dijo.

Las normas IVESS

El lema “bajo normas IVESS” -Instituto Verificador de Elaboración de Soda en Sifones – tal su sigla, es el nacimiento de la marca, y se generó para darle normas de calidad al producto que era en su momento la soda. Nosotros hacemos controles fisicoquímicos, con filtros, de manera periódica, para que la maquinaria filtre como corresponde, para llegar a la cantidad de minerales que buscamos. Tenemos auditorías sorpresas por parte de IVESS en las que nos habilitan nuestros procesos lo que nos da la tranquilidad que hacemos lo que tenemos que hacer, marcando la diferencia entre el agua no tratada y la que tiene tratamiento y nos da la confianza”, argumentó.

Menos sodio, otra opción

Sobre el bidón con bajo contenido en sodio que ahora también comercializan, Zorrilla dijo que “es un producto que nos ha llevado adaptar la planta para realizar varios controles dentro del proceso, que no son simples por lo que nos llevó algún tiempo más, es un producto que tenía cierta demanda ante pacientes con temas de salud con enfermedad de base que hace que consuma el agua de bajo sodio y que tenga la tranquilidad en origen, y que tenía que ir a buscarla a un supermercado con valores más caros”. Lo importante es que tiene el mismo control de calidad para asegurarnos que el producto tenga la cantidad de sodio que debe tener, y en lo que hace a valores, el incremento del botellón verde con el otro es de un 15% de diferencia”, expresó.

Volver