Aguardan la respuesta de la Provincia para habilitar la práctica de algunos deportes

10 mayo, 2020 Leido: 183

El director de Deportes, Guillermo Orsili, aseguró que los protocolos que le fueron presentados al Municipio por referentes de disciplinas deportivas fueron elevados a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, y las actividades que no han sido autorizadas para su práctica aún en Tres Arroyos, obedecen a que aún no ha llegado la habilitación provincial correspondiente para hacerlo.

“Hemos recibido formalmente protocolos para el regreso del tenis y del golf, cuyas asociaciones también se los hicieron llegar a Nación; del surf y de la pesca de laguna. Todo se elevó a Provincia pero no nos han dado respuesta; en la medida en que la vayamos recibiendo lo haremos. Lo que se autorizó desde ayer incluyó el trote por decisión del intendente Carlos Sánchez”, indicó Orsili.

El encargado de llevar adelante estas gestiones es el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Matías Fhurer.

En este sentido, el titular del área de Deportes aclaró que en ese marco también se recibió la decisión de las autoridades provinciales de no habilitar aún la apertura de gimnasios, que oportunamente también acercaron una propuesta para volver a trabajar.

Volver