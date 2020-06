Agustín Bayúgar: “buscamos la manera de hacer lo que a uno le gusta sin perjudicar al resto”

Luego de más de tres meses sin poder jugar al básquet, Agustín Bayúgar dialogó con LU 24 para contar en qué circunstancias está pasando sus días de cuarentena.



“Estamos buscando la manera de poder hacer ejercicio y demás tareas que necesitamos los deportistas. Cuando empezó la cuarentena volví para Tres Arroyos, tuvimos que regresar cada uno a su ciudad”, sostuvo en primer término el jugador que actualmente pertenece a la plantilla de Blanco y Negro de Coronel Suárez.

“El técnico nos pasó una rutina para ir haciendo algunas cosas dentro de casa y una vez que se habilitó para poder salir a correr también lo aprovechamos”, explicó Bayúgar.

Respecto al reinicio del Provincial de Clubes, certamen que estaba disputando su equipo, el deportista contó que “se sabe que los clubes quieren terminarlo y la Federación también, es algo complicado, nosotros tenemos dos jugadores de Olavarría y ahí tienen varios casos, sería algo problemático”.

“En Coronel Suárez me trataron excelente, tenía pensado continuar en Blanco y Negro, tenía préstamo hasta abril así que veremos qué pasa ahora”, indicó Bayúgar, mientras que se refirió a lo que es el clásico suarense manifestando que “la cancha explotaba, un clima hermoso para jugar, jugamos un partidazo y lo ganamos muy bien, estábamos muy contentos. Las hinchadas lo viven de una manera increíble y me gustó mucho”.

Además, el joven basquetbolista detalló que con sus compañeros “estamos siempre diciendo cuando volveremos, cuando estaremos todos juntos, pero bueno estamos a la espera, no queda otra que seguir tratando de entrenar en las condiciones que se pueda, uno intenta hacer lo que le gusta sin perjudicar a los demás”.

