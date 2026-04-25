Agustín Bayúgar, Gerardo Guzmán y Damián Beitia felices por salir Campeones con Huracán

25 abril, 2026 0

Luego del triunfo de Huracán por el Torneo Ciudad, LU 24 pudo dialogar con Agustín Bayúgar, Gerardo Guzmán y Damián Beitia entrenador del plantel.

En primer lugar, Bayúgar dijo “estoy muy feliz creo que nos merecíamos el triunfo, venimos jugando obviamente siempre hay cosas para mejorar, defensivamente estamos bien, le bajamos el goleo a los mejores jugadores de Argentino”.

“Este premio no solo es para mí sino es de todo el equipo, quiero agradecer a toda mi familia por acompañarme siempre, pero en especial a mi abuela, déjame mencionar a Agustín Pedro y mi hermano Franco Bayúgar quienes me encantaría que estén con nosotros”, explicó.

Guzmán resaltó “estoy contento por los chicos, nunca paran de entrenar y esforzarse, agradezco al club por apostar en ellos, además me dan mucha confianza algo que siempre voy a agradecer”.

“Los demás equipos se reforzaron muy bien, haciendo que los partidos sean más difíciles”, mencionó. Luego, detalló “personalmente me alegra la confianza de los chicos me liberan un poco y de esta forma pudo aportar mi juego”.

Por otro lado, Beitia contó “estamos muy contentos por darle un nuevo titulo a la institución, los chicos vienen trabajando excelente, el torneo no fue fácil, pero pudimos darle una alegría al club”

“Esta cancha hace que sea más difícil, creo que deberíamos jugar más partidos acá para que todos los equipos se acostumbren”, acotó y dijo “por suerte en tercer cuarto fue donde pudimos defender mejor e imponer nuestro juego al contra ataque”, finalizó.

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