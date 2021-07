Agustín de Iraeta: “Vuelvo al club que me trajo a la ciudad, ahora en un rol distinto”

27 julio, 2021 Leido: 61

El nuevo técnico de la Primera División de básquet de Quilmes, Agustín de Iraeta, habló con LU 24 refiriéndose al regreso de la actividad y su partido frente a Club de Pelota: “La vuelta a Quilmes fue algo muy lindo, lo hablé y volví en un rol distinto, como entrenador. Lo disfruté, fue muy lindo ver a esos chicos que los tuve cuando eran pibes, ahora en Primera. Luego de tres meses de parate es extraño todo pero hablando con un dirigente le dije disfrutemos de lo que vamos logrando. Estar en una cancha en una semana ya es bueno, quedémonos con eso”, expresó.



“El partido frente a Club de Pelota es a todo o nada, va ser un encuentro lindo hay que tomárselo con calma, hay que ver el físico, fue largo el parate y rápida la vuelta. Ayer entrenó casi todo el equipo y están con muchas ganas. Siempre somos competitivos y representa que Quilmes da pelea, como dicen, y los tres partidos que jugamos lo fuimos. Ojalá el miércoles 4 se dé y seamos competitivos para estar de igual a igual”, agregó.

“Como técnico me cuesta todavía sacarme el rol de jugador pero me sentí cómodo, los chicos y el club me hicieron sentir bien”, concluyó.

