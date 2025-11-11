Agustín Luquez : “La ciudad respondió con todo: a 4 días las expectativas son muy altas”

11 noviembre, 2025 0

El Club del Cóctel tendrá su primera edición este viernes y sábado en La Rural (Tres Arroyos) y llega con una respuesta del público más alta de lo previsto, cuando todavía faltan 4 días para abrir puertas. La propuesta reúne coctelería de autor, cocina en vivo y música, en un formato claro y cuidado para el público local.

“La ciudad respondió con todo; a 4 días del inicio, la expectativa nos supera”, expresó Agustín Luquez. “Vemos grupos organizándose, muchas consultas y un interés que crece día a día”, agregó.

El corazón de la experiencia está en la franja de 20:00 a 00:00: con la entrada, el público accede a la degustación incluida en 8 barras con más de 30 cócteles para probar, comparar y volver a elegir, con el acompañamiento de bartenders y sommeliers que realizarán demostraciones en vivo. Después de las 00:00, la noche continúa en formato bar con DJs y show.

La gastronomía suma una curaduría de propuestas locales para maridar la noche —Nesser Helados y Postres Daneses, Sushi & Co.2, Capriata Catering, Santana Pizzas a la Parrilla y Bondiola Eventos— y se abona por separado en cada stand.

Importante: la degustación incluida con la entrada corresponde exclusivamente a las barras de cócteles durante el horario de 20:00 a 00:00.

Los valores de las entradas son $20.000 para el viernes y $30.000 para el sábado. La compra se realiza a través del link en el perfil de Instagram @elclubdelcoctel, donde se publicarán también la grilla y las marcas confirmadas.

“El interés nos obliga a estar a la altura: vamos a cuidar la experiencia en cada detalle. Sugerimos asegurar la entrada con anticipación”, cerró Luquez.

