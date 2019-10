Agustín Miqueleiz: “Todavía seguimos trabajando a buen ritmo. No se ha parado del todo el mercado”

En el Día del Martillero, saludamos a Agustín Miqueleiz, quien consideró que si bien no es el mejor de los momentos por la situación económica del país, aún se trabajando a buen ritmo.



“Estoy contento y orgulloso por la profesión que elegimos. No es el mejor de los momentos, pero todavía seguimos trabajando a buen ritmo. No se ha parado del todo el mercado”, indicó.

Comentó acerca de la elección profesional: “La idea mía fue siempre venir y hacerme cargo de todo cuando papá dejara. De chicos, pasábamos mucho tiempo en la inmobiliaria con mi abuelo y mi viejo; ayudando en los remates. A futuro pensé en venir y ayudarlo con esto. Hoy lo tengo al lado ayudándome y estoy contento de tenerlo conmigo acá”.

Miqueleiz, observa que el mercado no se ha detenido “porque sigue el que tiene que cambiar su casa porque le quedó chica o la persona mayor que se va de una amplia propiedad a un departamento. Se sigue trabajando en eso, y en cuanto a los rentistas más tranquilo, pero siempre hay algún inversor seguro. Ese mercado sigue en actividad. El de créditos ha desaparecido, eso que era la clase media que buscaba el acceso a la vivienda y no está hoy. Falta oferta en cuanto a alquileres. Hay mucha demanda de casas de dos o tres dormitorios que a veces es difícil. Los de un dormitorio son más fáciles de conseguir”.