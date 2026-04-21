Agustín Montoya, fanático de SUMO, cantó con Divididos en Tandil (audio)

21 abril, 2026 15

Agustín Montoya, un niño de 10 años, se subió al escenario para cantar con Divididos, en Tandil: “mi mamá me pasó para el otro lado, pasé la seguridad, me animé. Le hice señas a Ricardo Mollo y me dejó subir”.

Sobre su relación con la música, dijo que “voy descubriendo. He ido a recitales locales. Estuve en La Vela Puerca y Los jóvenes pordioseros. No formo parte de ninguna banda, pero me invitan a cantar en tributos a SUMO”.

A raíz de su participación, viralizada en videos en las redes, los compañeros de Agustín, que escuchan música “actual”, ahora también se familiarizaron con el rock: “me gusta lo más antiguo. No me gusta el reguetón, ni ningún género nuevo”.

Sobre la calidez de Divididos para recibirlo, dijo que “Mollo me regaló la púa y la lista de temas”.

Para finalizar, Agustín expresó sus deseos de cantar en otros escenarios y dijo que “este fin de semana es mi cumple, voy a tocar con La Bigornia”, cerró.

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