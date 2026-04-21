Agustín Montoya, fanático de SUMO, cantó con Divididos en Tandil (audio)
Agustín Montoya, un niño de 10 años, se subió al escenario para cantar con Divididos, en Tandil: “mi mamá me pasó para el otro lado, pasé la seguridad, me animé. Le hice señas a Ricardo Mollo y me dejó subir”.
Sobre su relación con la música, dijo que “voy descubriendo. He ido a recitales locales. Estuve en La Vela Puerca y Los jóvenes pordioseros. No formo parte de ninguna banda, pero me invitan a cantar en tributos a SUMO”.
A raíz de su participación, viralizada en videos en las redes, los compañeros de Agustín, que escuchan música “actual”, ahora también se familiarizaron con el rock: “me gusta lo más antiguo. No me gusta el reguetón, ni ningún género nuevo”.
Sobre la calidez de Divididos para recibirlo, dijo que “Mollo me regaló la púa y la lista de temas”.
Para finalizar, Agustín expresó sus deseos de cantar en otros escenarios y dijo que “este fin de semana es mi cumple, voy a tocar con La Bigornia”, cerró.