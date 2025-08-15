Agustín Parraquini como Product Manager de Inteligencia Artificial de Tienda Nube

Tienda Nube es una plataforma de comercio electrónico muy popular en América Latina, especialmente en Argentina. Ofrece herramientas y servicios para que los emprendedores y las empresas puedan crear y gestionar sus tiendas en línea de manera fácil y efectiva.

Agustín Parraquini es el fundador y CEO de VICI, una startup nacida en Tres Arroyos, que fue adquirida por Tienda Nube, un unicornio del ecommerce en Latinoamérica. Parraquini se desempeñó como CEO de VICI y, después de la adquisición, se convirtió en el Product Manager de Inteligencia Artificial de Tienda Nube, liderando el desarrollo de Chat Nube, una herramienta de atención al cliente basada en inteligencia artificial que permite a los vendedores interactuar con sus clientes de manera personalizada y eficiente a través de WhatsApp ¹ ².

Logros y Reconocimientos del Licenciado Parraquni

Fundador de VICI: Parraquini fundó VICI junto con Tomás Espósito, y la startup comenzó como una aplicación de delivery para ciudades del interior de Argentina.

Adquisición por Tienda Nube: La startup fue comprada por Tienda Nube en un movimiento estratégico para integrar capacidades de inteligencia artificial en su plataforma de ecommerce.

– Desarrollo de Chat Nube: Parraquini lideró el desarrollo de Chat Nube, una herramienta que permite a los vendedores ofrecer atención personalizada y respuestas en tiempo real a sus clientes a través de WhatsApp.

Inversión en Inteligencia Artificial: Tienda Nube invirtió $10 millones en el desarrollo de Chat Nube, demostrando su compromiso con la innovación y la mejora de la experiencia del cliente .

En los últimos días fue un acontecimiento magnifico llamado Tecno Moda, que tuvo como presentador a Ivan de Pineda, quien presentó a Agustín Parraquni

