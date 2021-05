Agustín Pérez, tras participar del programa de Guido: “lo tomamos como un desafío, tenemos ganas de una revancha”

11 mayo, 2021 Leido: 383

Tras participar del programa televisivo “Bienvenido a bordo” que conduce Guido Kaczka por Canal 13, Agustín Pérez habló con LU24 y aseguró que “estuvo buena la experiencia” al tiempo que adelantó que junto a Gastón Prado piensan “en la revancha” en las dominadas.

Comentó que lo emitido anoche fue grabado el último viernes y que fue su novia, que es de Buenos Aires, quien lo inscribió. En este sentido, recordó cómo surgió la idea de anotarse: “estábamos haciendo videollamada, yo estaba en Tres Arroyos y pensábamos en cómo juntar plata para comprarnos una van o motorhome. Justo estaba viendo el programa de Guido y le digo a que le gano, y me dice bueno yo te anoto, no creíamos que nos iban a llamar”.

“Fue hace menos de un mes. Me llegó el mensaje una mañana de una productora, justo ese día se me complicaba y arreglé para ir una semana más adelante”, agregó Agustín, quien comentó que estuvieron aguardando “cinco horas hasta que grabamos, lo que por ahí jugó un toque en contra pero nos trataron re bien, nos dejaron probar la barra para hacer dominadas antes y estuvo buena la experiencia”.

Sobre la prueba, explicó que “son dominadas cortitas. Yo las venía probando, es una técnica como las hace El Carpintero y tantas son complicadas si no las prácticas”.

Respecto a su entrenamiento, contó que “en realidad yo en Tres Arroyos me dedico a boxear, son dos cosas diferentes pero que se complementan. Por ahí está la posibilidad de volver. Voy a entrenar un poquito más a ver si les puedo ganar. Mi compañero hizo 40 y yo 52, ellos creo que hicieron 140”.

“Estuvo buenísimo, re lindo el ambiente, tranquilo. Estaban todos con barbijo, tenían todo el tiempo rociadores y alcohol en gel en las manos. Guido es copado y conocimos a un par de famosos como Hernán Drago y Anamá Ferreira; Antúnez y El Carpintero son re humildes los dos. Me saqué fotos, yo estaba como en un cumpleaños. Estamos contentos más que nada porque lo tomamos como un desafío y Gastón ya me dijo que se iba a poner las pilas porque tenía ganas de una revancha”, finalizó.

