Agustín Rossi: “El escenario está abierto en Provincia y Tres Arroyos”

8 abril, 2025 0

“El escenario está abierto, tanto en Provincia como en Tres Arroyos”, afirmó a LU 24 el concejal Agustín Rossi (Juntos por el Cambio) al referirse a las próximas elecciones legislativas.

El referente del PRO se mostró “sorprendido” con el desdoblamiento anunciado por el gobernador Axel Kicillof: “no es el estilo del peronismo, es extraño, un cimbronazo, aunque esperamos que sea por el bien de la sociedad”. Asimismo, expresó que “hoy por hoy, por raro que parezca, en Capital Federal el Peronismo está mejor parado, por la división entre el PRO y La Libertad Avanza, mientras que en Provincia pasa todo lo opuesto”.

Respecto a nuestro distrito, sostuvo que “si se concreta la alianza entre el PRO, el radicalismo y LLA no sabemos qué puede suceder. Juntos por el Cambio todavía viene trabajando muy bien y siempre llegamos a un consenso entre todos”.

En cuanto a las declaraciones del presidente de la UCR local, quien expresó que no irían junto a los libertarios, manifestó: “creo que se refiere a los ejes del radicalismo, obviamente no son iguales que los de LLA, a mi entender está todo abierto, podemos ir todos juntos o separados, siempre buscando lo mejor para cada partido y nuestros votantes”.

“Dentro del PRO tenemos distintas facciones que trabajan por separado, aunque en el Concejo lo hacemos codo a codo los tres ediles que representamos a nuestro partido”, aseguró y afirmó “no tenemos ningún inconveniente de juntarnos para defender nuestros ideales”.

“Esto sucede en todos los partidos, dependemos de lo que suceda en Provincia, y decidimos si participamos o no, nosotros nos encargamos de las listas locales”, remarcó.

Además, Rossi dijo que “debemos trabajar en conjunto con todos los partidos locales”.

Respecto a Matías Fhurer, comentó que “tiene el aval del armador provincial y del equipo de Patricia Bullrich, aunque nosotros trabajamos con su equipo, no con él”.

“Hace ocho años que vine a Tres Arroyos y trabajo con el grupo fundado por Laura Aprile; en Provincia y Nación nos representan el diputado Cristian Ritondo y el expresidente Mauricio Macri”, finalizó.

Volver