(audio) Agustín Rubiños anticipa el clima para la Fiesta del Trigo

Agustín Rubiños ofreció, en dialogo con LU24, un panorama detallado sobre el comportamiento del clima en Tres Arroyos de cara a la esperada Fiesta Provincial del Trigo. Según explicó el especialista, el inicio de la semana estará marcado por la inestabilidad, con precipitaciones que podrían comenzar la noche del lunes y extenderse durante todo el martes, alcanzando un milimetraje estimado superior a los 20 milímetros.

A pesar de este comienzo lluvioso, el pronóstico mejora significativamente a partir del miércoles, con jornadas agradables y temperaturas máximas que oscilarán entre los 18°C y 24°C, condiciones ideales para quienes deseen recorrer el predio de la fiesta.

Respecto al desarrollo del evento durante el fin de semana, Rubiños señaló que tanto el viernes como el sábado se perfilan como días despejados y “lindos”, mientras que para el domingo existe una probabilidad de tormentas dispersas que aún debe confirmarse.

En este sentido, el experto hizo hincapié en la naturaleza dinámica de la meteorología, advirtiendo que la fiabilidad de un pronóstico alcanza su punto máximo, cercano al 90%, recién con 48 horas de antelación.

Para sus proyecciones, destacó el uso de la aplicación Windy basada en el modelo europeo, herramienta que considera sumamente eficaz tanto para la vida cotidiana como para su actividad profesional en el ámbito del vuelo.

Finalmente, en un plano más personal, Agustín compartió su nostalgia por Tres Arroyos tras varios meses de ausencia, mencionando que extraña especialmente a su familia, amigos y la experiencia de volar sobre la zona.

No obstante, se mostró satisfecho por estar cumpliendo sus metas profesionales y se puso a disposición de la audiencia para actualizar los datos climáticos hacia el jueves, cuando el panorama para el cierre de la fiesta sea mucho más certero.

