Agustín Rubiños: “Las tormentas en la región se han vuelto más violentas”

21 septiembre, 2025 0

El especialista Agustín Rubiños analizó, en un dialogo radial con LU 24, el último alerta naranja que afectó a la provincia de Buenos Aires y adelantó cómo seguirá el tiempo en Tres Arroyos: posibles chaparrones este lunes, frío intenso el miércoles y tormentas cada vez más fuertes en la primavera.

“El fenómeno estuvo asociado al avance de un frente frío que, sumado a un sistema de bajas presiones y aire muy inestable, favoreció la formación de tormentas intensas”, indicó. En localidades como Tandil y Mar del Plata se registraron mayores complicaciones, mientras que en Tres Arroyos los efectos fueron más leves.

Rubiños subrayó que “lo más crítico de estas tormentas no es la cantidad total de lluvia, sino la intensidad en un corto período de tiempo, lo que genera anegamientos urbanos”. Ejemplificó que 30 milímetros en diez minutos tienen un impacto mucho mayor que la misma cantidad en tres horas.

Respecto de la semana entrante, anticipó que:

El lunes por la tarde podrían registrarse chaparrones aislados en Tres Arroyos.

A partir del martes, el tiempo mejoraría, aunque con jornadas nubladas.

El miércoles 24 se prevé la madrugada más fría, con mínimas de entre 1° y 3°C.

Las máximas rondarán los 15 a 16 grados, con tendencia ascendente hacia la semana siguiente.

De cara a la primavera, el especialista advirtió que las tormentas tienden a ganar en violencia debido al ingreso de aire cálido: “Se forman los clásicos cumulonimbos de verano, con ascenso vertical y gran potencia. En esta región noto que en los últimos años los eventos son cada vez más frecuentes e intensos”.

Finalmente, Rubiños recomendó a la población estar atenta a las alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y tomar precauciones en actividades al aire libre.

Volver