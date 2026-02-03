Agustín Rubiños: El clima para “Las 24” se presentará ideal

El observador meteorológico Agustín Rubiños en dialogo con LU 24 realizó un panorama en referencia a las cuestiones climáticas para Tres Arroyos y la zona asegurando que “este martes hay una probabilidad muy baja de tormentas aisladas desde las 15”.

“El resto de la semana las máximas temperaturas serán de 27, 28 y 29 grados, por otro lado, el jueves será el día más fresco con posible tormenta a la madrugada y también a la tarde con un acumulado de 10 a 15 milímetros”.

“El fin de semana estará muy agradable con temperaturas no tan calurosas, el domingo se dará el máximo de 29 grados, para la próxima semana habrá un aumento en la temperatura”, detalló.

En referencia a la Corvina Negra aseguró que “por el momento, para el sábado y domingo dan lindo, para tener una certeza se recomienda fijarse tres días antes, es decir desde el miércoles tendremos un panorama de como estará el clima este fin de semana”, aseguró.

“El verano es como un coctel para las tormentas, el calor provoca que la atmosfera este muy inestable y generando que la lluvia se forme más rápido”, finalizó.

