Agustina Giuliani ganó el certamen internacional “TangoChamps”

16 diciembre, 2020

La bailarina tresarroyense Agustina Giuliani ganó el certamen internacional “TangoChamps”, en la categoría “Solo” por votación popular entre 21 participantes de diferentes partes del mundo. También obtuvo el 3° puesto por elección del jurado.

Para celebrar recorrió en el baúl de un automóvil las calles de la ciudad y pasó por LU24.



En su cuenta de Facebook Agustina agradeció a cada uno de los que fueron parte de este logro: “He crecido mucho gracias a las devoluciones de los jurados pero más aún gracias a mí coach Fernando Gracia que con cada palabra me hizo evolucionar”.

“Agradezco de alma a quien me acompañó siempre con un gran compromiso y entrega Paz Giorgi, a veces las palabras no alcanzan pero ustedes no saben el amor con que estas dos personas me ayudaron a crecer. Gracias a mí familia hermosa por estar siempre. Gracias a todos por su voto. Estoy muy feliz de representar a mí hermoso Tres Arroyos y agradecida con todos lo que me apoyaron”, escribió.

