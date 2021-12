Agustina Lazcano presentó el último single de su nuevo EP (video)

1 diciembre, 2021 Leido: 22

La artista tresarroyense Agustina Lazcano, quien reside en Mar del Plata, presentó recientemente “Shameless”, el cuarto y último single de su nuevo EP “Into Pieces”.

Es nieta de “Coco” Lazcano, propietario de Casa García, y en diálogo con LU 24 contó que “desde chica estoy vinculada con la música, toda la vida atendiendo ahí, relacionada con los instrumentos y los cancioneros”.

“En mi familia materna la mayoría son músicos. Desde muy chiquita observaba a mi abuela, profesora de piano, y decía yo quiero tocar así. A los 11 me anoté en el Conservatorio de Mar del Plata e hice unos cuantos años y me enamoré de la música desde siempre”, agregó.

“Todas las canciones que forman parte del EP las compuse yo. Los géneros en los que más me gusta moverme son el soul, blues, funk y un poco de pop”, afirmó.

En tanto, contó que “ya estoy produciendo canciones nuevas para lanzar el año que viene, y tengo ganas de correrme hacia otros géneros para salir de la zona de confort”.

Este EP es el segundo material de estudio que lanza Agustina y en esta ocasión trae a colación las relaciones humanas y muestra al personaje escénico transitándolas. Esto se refleja en el arte de tapa, las letras de las canciones, la relación cronológica entre los videoclips y por sobre todo en el formato de lanzamiento.

Agustina es muy activa en las redes sociales y al respecto explicó que “me gusta crear contenido todo el tiempo. Con este proyecto quise apostar por un concepto distinto para hacer algo vanguardista”.

Seguila en sus plataformas digitales

Instagram:https://www.instagram.com/agustinamusica/



Spotify: https://open.spotify.com/artist/35NgfcWKzny2kfXSmk910K?si=RZeLdpsdTNG7LXDZEJyHuA&utm_source=instagram&utm_medium=ig_stories&nd=1



YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrLCaog5tONwbu3mQAWhxrw



Facebook:https://www.facebook.com/agustina.lazcano.9

Volver