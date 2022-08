Agustina Muda se despidió de El Trece y TN después de 17 años: “Los ciclos se cumplen y hay que ir por más”

La tresarroyense Agustina Muda, figura de El Trece y Todo Noticias, se despidió de las señales del Grupo Clarín después de 17 años. “Los ciclos se cumplen y soy de las que cree que siempre hay que ir por más”, expresó.

La periodista y exconductora de Arriba Argentinos (El Trece), quien fue galardonada con el premio Agua Clara de LU 24 en 2015, compartió un escrito a través de su cuenta de Instagram y se mostró conmocionada por dejar las señales de noticias después de tantos años. Además, recibió mensajes muy lindos por parte de sus compañeros.

“Poder decir adiós es crecer”, comenzó diciendo Agustina Muda. “Les quiero contar que después de 17 años cerré mi etapa en Canal Trece y TN. Empecé atendiendo el teléfono durante la madrugada los fines de semana y llegué a ser la conductora del noticiero de la mañana más visto del aire”, recordó.

“¡Pero los ciclos se cumplen y soy de las que cree que siempre hay que ir por más! Ese fue mi motor desde el primer día que entré al canal y mi carrera es el reflejo de eso. En todo este tiempo pasaron muchas cosas. Experiencias lindas e inolvidables pero también situaciones injustas y dolorosas. Me llevo mucho aprendizaje pero, sobre todo, linda gente. Gente a la quiero y respeto como profesionales y cómo personas”, agregó.

“En este tiempo aprendí de límites. Lo que quiero y lo que no, lo que puedo y lo que no y lo que debo o no aceptar. Estos 17 años me dejaron una carrera de la que me siento orgullosa. Pero sobre todo un amor, una familia y muchos y buenos amigos. ¡Gracias a todos por estar del otro lado, por acompañarme, por alegrarse conmigo y por preocuparse!”, continuó.

Y cerró: “Las decisiones a veces llevan tiempo, pero llega un momento en que hay que tomarlas y en eso estamos. Ahora queda ir por más… ¡Los quiero! ¡Gracias por ser parte de esta etapa! Nos estamos viendo”.

Si bien Agustina no aclaró los motivos concretos de su salida de las señales, el periodista Pablo Montagna contó mediante su cuenta de Twitter que se irá a vivir al exterior.

