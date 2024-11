Agustina Muda y la crítica situación que vive Valencia luego de la DANA

La periodista Agustina Muda, desde Valencia, habló con LU 24 sobre la actualidad que vive la comunidad de ese punto de España, devastado por el desborde del Río Turia, que ocasionó innumerables víctimas fatales, en los pequeños pueblos que encontraba en su camino la DANA, acrónimo para Depresión Aislada en Niveles Altos.

“Es desolador, una situación devastadora y de horror, no me ha tocado estar nunca en ninguna guerra, pero lo que vi en la zona cero de Valencia se puede parecer mucho a eso, por el nivel de destrucción, de desesperación y de angustia de la gente”, dijo.

“Se cumplen nueve días y no se han dado cifras oficiales, la gente no confía en los números que se están manejando, tiene mucho descrédito y se van a buscar víctimas pero el tema es dónde van a aparecer esos cuerpos de las personas desaparecidas porque el agua estuvo decantando y busca su curso natural al mar; se encontraron cuerpos en una reserva muy grande, una albufera y también cuerpos en la playa que el mar sacó del agua, y se va a trabajar con un robot submarino para buscar cuerpos dentro del mar”, describió.

“La comunidad valenciana es muy grande, como una provincia nuestra con varios municipios, y en 1977 hubo una gran inundación por lo que se corrió el cauce del río Turia, que cambió la historia de la ciudad y que hoy bordea la ciudad capital hace de contención para que no llegara a la ciudad capital, pero ante el nivel de lluvia no alcanzó e inundó otros pueblos cercanos”, explicó Muda.

“Hay mucha gente que está en sus casas destruidas, durmiendo en colchones mojados, hay muchos edificios ante el territorio que es muy pequeños por lo que las plantas bajas y los sótanos han quedado llenos de barro y los vecinos de la primera planta están viviendo en casas de familiares y otros en vecinos de plantas superiores; no hay centros de evacuados como estamos acostumbrados, hay mucha gente que se ha quedado en sus casas, y estamos hablando de 65 municipios afectados”, relató.

“La imagen que reconforta y da esperanza a toda esta gente es la ayuda de los voluntarios, pero la ayuda real de gente con conocimientos de catástrofes no llegó en los primeros días, no llegaron las maquinarias pesadas para trabajar, manifestó.

“La zona cero está en Alcorta, pero hay pueblos más chiquitos donde la gente tiene un metro de barro dentro de sus casas, pero creo que lo mas importante es la falta de humanidad de las autoridades; los voluntarios son los que están sosteniendo: hay gente que va y viene, para ayudar en lo que sea, aunque no se sepa lo que se debe hacer”, agregó.

“Hay comunicados desde el gobierno local, pero la ciudad de Valencia que no tiene injerencia en otros municipios, pero los anuncios se hacen, hay cien mil autos dañados por lo que lo seguros responderán pero no se sabe cuándo llegarán pero lo que se necesita es inmediato más allá de la ayuda económica es contención, sentirse que hay alguien que está detrás, y que cuando las cámaras de televisión se vayan no venga ningún político a sacarse la foto reciban ayuda y contención”, sostuvo y dijo además que “el tema es que el gobierno local y el gobierno nacional pertenecen a los partidos contrarios, uno es el partido socialista y otro el partido popular, y tienen enfrentamientos previos porque la comunidad valenciana hace reclamos al gobierno nacional y a la gente esto ya le excede y creo que debería exceder a todos, porque nadie ha estado a la altura de lo que la gente necesita y creo que ese es el descontento y la mayor desilusión que tiene la gente”.

