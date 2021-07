Agustina Ortiz hizo un repaso por su atractivo camino en el arte

Agustina Ortiz, artista plástica y docente, repasó hoy con LU 24 sus inicios en el arte. “Creo que uno lo trae a esto; desde muy chica empecé a dibujar, en cualquier soporte, y luego lo elegí como un lenguaje, una forma de comunicación. Estudié Bellas Artes en Tandil, luego aquí Publicidad y ahora la Tecnicatura en Turismo, pero siempre buscando algún costado artístico, porque aquí en Tres Arroyos no hay carreras directamente vinculadas a las artes plásticas. Y hacen falta, sería una buena iniciativa”, aseguró.

Respecto al arte como medio de vida, Agustina advirtió que “es difícil; como artista plástico independiente, vendiendo tus obras, son pocos los que llegan. El camino más habitual es la docencia. Las producciones de primera necesidad, en tiempos de crisis, no se venden fácilmente”.

“Este es un trabajo constante, en el que uno no se puede descuidar. Este año tengo otros proyectos dando vueltas, la Tecnicatura que estoy por terminar en poco tiempo, mi colaboración con Hugo en El Perseguidor, un curso que estoy haciendo en la CGT me han quitado tiempo para dibujar”, aseguró. La carrera de Turismo la eligió para vincularla con lo cultural, puntualmente.

“Cuando pase todo esto voy a volver a movilizarme para recuperar la posibilidad de exponer en Barcelona, en el Consulado Argentino, que quedó trunca cuando se inició la pandemia”, anticipó.

