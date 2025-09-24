Ahumadero Ushuaia: del mar fueguino a las mesas del mundo

24 septiembre, 2025 0

El ingeniero en pesca Sergio Amaya contó en FM Ilusiones los inicios del emprendimiento que se convirtió en el Ahumadero Ushuaia, y tiene su base en la pesca artesanal, con agregado de valor en Tierra del Fuego para llegar a un producto final de excelencia.

Actualmente se tramita la habilitación de SENASA para poder exportar al continente y al resto del mundo, pero ya está instalado en la provincia como uno de los favoritos elegidos por el turismo extranjero.

“Para salir al continente hemos intentado varias veces, pero por diversas cuestiones burocráticas lo hemos desistido por el momento”, dijo.

El desarrollo del proyecto comenzó de cero, con una impronta propia en la elaboración, que permite la conservación de hasta tres años.

En el Canal Beagle hay muchos productos que no se han aprovechado, como abadejo, robalos y sardinas, especies distintas que están presentes, nosotros lo vemos a diario”, argumentó y sostuvo además que “nosotros vendemos en las redes pero no podemos salir de la Provincia, pueden contactarnos, pero no estamos comercializando fuera de Tierra del Fuego”.

Volver