Aiello extremó medidas de higiene y protección para los empleados por la pandemia

4 septiembre, 2020 Leido: 9

Desde la firma Aiello, Sebastián Borcano, Gerente de Recursos Humanos, brindó detalles a nuestra emisora respecto al sistema de protocolos de higiene que desarrolla la firma, en el marco de la pandemia para el cuidado de todo el personal. “No estamos exentos a que nos pase, pero extremamos todas las medidas” de sanidad.

“Volvimos a trabajar después de los primeros 15 días de cuarentena y volvimos replanteándonos la vuelta. Convocamos a Juan Carlos Caruso, ya que sabíamos de su trabajo en capacitación para explicarle nuestra preocupación y que nos asesore, para concientizar a los empleados de cuáles eran las medidas que necesitábamos implementar, no solo en el trabajo sino, en la vida familiar de cada uno”, sostuvo.

Además de las medidas ya conocidas por todos, “adaptamos un poco la parte de comedor y baños. Pusimos un sistema de secado con pedal, organizamos mejor los espacios para asegurar el distanciamiento y acomodamos los horarios. Más que nada fue adaptarse al cambio de hábitos”, dijo y agregó que “en el colectivo viene la mitad de la gente; se sanitisa antes de venir y de volver a traer gente, extremamos todas las medidas”.

Comentó que en la empresa son 55 personas trabajando “el espacio es grande y no hay gente junta También se toma la temperatura al ingreso, hay sanitisantes, alcohol distribuido, lavandina, pero no estamos exentos”, advirtió.

