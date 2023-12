Aiello service, con todo de cara al 2024

13 diciembre, 2023

En este último tiempo, la empresa local Aiello ha realizado una reestructuración de su planta, incorporó otros productos y también sumó lo que se llama “Aiello Service”. En diálogo con LU 24, el ingeniero Marcelo Mattii a cargo de la producción en planta, y Leonardo Torrisi, responsable de post venta, comentaron acerca de esto y otras innovaciones de cara al 2024.

Reestructuración en planta

En este primer sentido, Mattii explicó: “la idea que tomó la gerencia fue reestructurar lo que es el departamento de ingeniería, la oficina técnica, y la parte de supervisión en planta. Lo que se hizo fue incorporar un responsable de ingeniería, que en este caso estoy tomando la función yo. Además, se incorporó un ingeniero industrial para la parte de control de costos inventarios, un ingeniero en automatización y control industrial en la parte de planificación y programación de producción y, por último, un ingeniero mecánico en la parte de diseño y cálculo de estructuras en lo que es toda la generación de planos y sólidos que van asociados.”

Además, detalló que: “se definieron tres supervisores, uno para la línea de oil and gas, uno para la línea tradicional y uno en el sector de terminación, que iría de lavado, preparación, pintura y colocación de accesorios. También comenzamos a aplicar metodologías de mejora, análisis de causas de raíz, estamos trabajando con la implementación de metodología 5S en el exterior de la planta, llevando adelante una readecuación de lo que es la infraestructura exterior y además un ordenamiento interior. En enero vamos a hacer una parada de planta y vamos a hacer una redistribución de todo lo que son las máquinas y los puestos de trabajo para favorecer también el flujo de materiales y del producto dentro de las instalaciones.”

Cabe destacar, que esto, según contó el ingeniero, se dio en el marco de “cuestiones organizativas y que hacen a la eficiencia del servicio que brindamos. Quizás encontramos que no estábamos llegando al cliente como teníamos que llegar y darle las respuestas en un cuanto a lo que es plazos, costos, o también a precios de venta, como en este caso.”

Nuevos productos

Así mismo, Mattii se refirió a los nuevos productos de la empresa y dijo: “estamos dándole mucho soporte a lo que es los equipos de la línea que tenemos de oil and gas, que tenemos desarrollado lo que es un set de logística de última milla de arena de fractura completo desde la torre de descarga por gravedad hasta las tolvas en las que se traslada ese material. A su vez, en semi remolques, pisos donde trabaja el auto elevador y desarrollos de ingeniería. “

Y enfatizó: “tenemos el servicio de realización, de la visita del proyecto y la toma de dimensiones o especificaciones que requiere lo otro. En función de eso armamos la planimetría, los modelos 3D y luego pasamos el presupuesto de lo que es la obra. También hemos reflotado dentro todo lo que es la línea rural. Desarrollamos, nuevamente productos como acoplados carros fruteros, acoplados jaula, equipos semilleros de 10 y de 20 metros cúbicos que generalmente se utilizan para hacer movimientos cortos dentro de los campos y estamos trabajando también con empresas de renombre como YPF, NRG, TCB.”

Un dato no menor, es que también, según comentó Mattii “dentro de lo que es el departamento de ingeniería ahora contamos con el asesoramiento de un ingeniero en materiales, inspector de soldadura nivel 3. Todo esto también buscando superar los estándares con los que se venía trabajando y la incorporación en una nueva unidad de servicio de Leonardo Torrisi que se hizo cargo de la parte de posventa, reparaciones y comercialización de repuestos tanto para equipos Aiello como otros equipos multimarca.”

Servicio integral

Así las cosas, particularmente Torrisi especificó sobre el servicio integral y expresó: “es algo que nos dimos cuenta que los clientes lo necesitaban y tal vez no se les estaba prestando la debida atención. Ahora hasta visitamos al cliente en el campo, vemos el equipo, si es posible y si no, mediante fotos que nos mandan, nos consultan por reparaciones y realmente nos dimos cuenta que lo necesitaban. Se elabora un presupuesto, después una vez que el equipo está en planta se revisa y si hay algo extra se ve. Si hay que hacer alguna reforma, bueno, ahí participa el departamento de ingeniería, no es que se le hace una reforma por hacerla, tanto sea en algún refuerzo o en cambiar el calibre de una chapa por otro espesor más grueso. “

Y continuó: “después sigue el tema del sellado, fondo, color. Los colores también, la parte de ploteos, se revisa instalación eléctrica, se le incorpora iluminación LED si hace falta, guardabarros, se repara toda la parte de sinfines, bueno, la reparación es integral y a conciencia, se saca lo que está mal, lo que está picado y se repara, queda un equipo prácticamente a nuevo. Y hasta ahora hemos tenido buenas respuestas.”

Estos problemas, habitualmente surgen por “el paso de los años, y a veces cuando se usan fertilizantes estos son muy dañinos con lo que es el metal, porque suele ser muy corrosivo. A veces inclusive, arreglarlo mejora lo que es la capacidad de carga, pero asesoramos en que se haga un mantenimiento preventivo”, dijo.

Innovaciones de cara al corto plazo

Finalmente, detallaron que “si Dios quiere en un futuro no muy lejano vamos a incorporar el servicio de alineación láser, que no solo da más precisión en la reparación, sino que al cliente lo beneficia porque logras estabilidad en el equipo y el consumo de las cubiertas, e inclusive hasta el consumo de combustible”.

Y concluyeron: “también en estos días ofrecemos todo tipos de repuestos marca Aiello, desde de un bandón, un guardabarro hasta un cierre de tapa fácil. Todo lo fabricamos íntegramente acá y si se hace por partes, así que quien lo dispone, se trabaja con un comisionista y se envía. La fortaleza de hoy en día está en el equipo multidisciplinario de ingería con la capacidad en planta y la preparación técnica de nuestros operarios.”

