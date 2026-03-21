Ailén Aguinaga, mejor promedio de la Universidad Nacional del Sur

21 marzo, 2026 9

La tresarroyense Ailén Aguinaga se recibió de Licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Sur, en Bahía Blanca, y se convirtió en la graduada más destacada al obtener el mejor promedio en la 414ª Colación de Grados: 9,67 puntos.

Aguinaga realizó su trayectoria escolar en la Escuela Primaria N°15 y en la Secundaria N° 1 de nuestra ciudad.

Este viernes a las 12:30 fue acompañada por su familia en una emotiva ceremonia en el Aula Magna de la UNS, donde recibió su diploma y el reconocimiento de mejor promedio.

¡Felicitaciones, Ailén!

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