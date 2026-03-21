Ailén Aguinaga, mejor promedio de la Universidad Nacional del Sur
La tresarroyense Ailén Aguinaga se recibió de Licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Sur, en Bahía Blanca, y se convirtió en la graduada más destacada al obtener el mejor promedio en la 414ª Colación de Grados: 9,67 puntos.
Aguinaga realizó su trayectoria escolar en la Escuela Primaria N°15 y en la Secundaria N° 1 de nuestra ciudad.
Este viernes a las 12:30 fue acompañada por su familia en una emotiva ceremonia en el Aula Magna de la UNS, donde recibió su diploma y el reconocimiento de mejor promedio.
¡Felicitaciones, Ailén!