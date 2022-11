Airado reclamo de vecinos de Chaco al 600 a Obras Públicas por un desagüe

En la cuadra del 600 de la calle Chaco hay una situación de conflicto entre los vecinos y la comuna. Hace falta hacer un desagüe en la zona, donde hay inconvenientes de niveles de agua en las calles aledañas -San Luis y San Juan- y se está realizando un canalizado para que un caño subterráneo cruce la avenida Caseros. Con esta obra se ejecutará una excavación que derivaría el agua para resolver los inconvenientes, pero el planteo de los vecinos, que de alguna manera ‘pararon’ la obra, es que si se realiza ese zanjeo, hasta que se provea el entubamiento correspondiente el agua proveniente de las otras calles inundará Chaco.

Por eso se hicieron presentes autoridades de Obras Públicas, entre ellas su propio titular Mario Izurieta y la ingeniera Silvina Ledesma, que dialogaron con los residentes en esa cuadra, por momentos sin poder evitar la tensión. “Llevamos 30, 40 años con este problema y solamente compraron 80 metros de caño; hay que esperar otros 40 años para que compren lo que se necesita”, plantearon los vecinos.

Julio Cuevas y Horacio Latorre, residentes en el 600 de la calle Chaco, dialogaron con la radio y aseguraron que “el reclamo principal es que quieren canalizar el agua de todo el barrio por estas calles y de manera superficial, con caídas de niveles, en lugar de hacerlo de manera subterránea. Entonces la basura, el agua de todo el barrio se va a venir a nuestra calle. Además nos dicen que tienen que bajar la calle entre 80 centímetros y un metro, entonces no podemos entrar los autos a las casas y además hasta las cloacas van a quedar en la superficie. Por lo que nos explican el agua vendría de San Luis y San Juan por Liniers, bajándola 3 cuadras hasta la calle Chaco y canalizándola 4 cuadras más hasta Caseros y de ahí al arroyo. Son 800 metros y tienen 80 metros de caño, y van a dejar nueve meses eso abierto. En un barrio donde no hay cordón cuneta, nada, es más, hay cuadras enteras donde para tener agua corriente los vecinos se pasan con una manguera. Y la gente sigue callándose, no dice nada”.

“Ayer empezaron la obra y no le avisaron a nadie, nos dejaron a todos encerrados en nuestras casas porque no pudimos sacar los autos; no llevamos los chicos a la escuela, algunos no pudieron ir a trabajar. Arrancaron algo para lo que no tienen los materiales”, completaron.

