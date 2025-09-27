Ajedrez: El local del CRECE se llama Francisco Damián Arévalo

Este sábado , en un acto realizado en la galería Tres Arroyos local 14, Damián Arévalo cedió a la Municipalidad de Tres Arroyos, el inmueble que es de su propiedad donde funciona el Centro Regional de Enseñanza, Capacitación y Entrenamiento de ajedrez, (CRECE,) el que llevará el nombre de su padre, Francisco Damián Arévalo.

En el evento estuvieron presentes Facundo Liébana ,Director de Deportes de la Municipalidad de Tres Arroyos, Raquel Arévalo, hermana de Damián, y los jugadores de ajedrez como Ricardo Traversa, Sergio Tumini y José Beltracchi, entre otros .

El acto comenzó con unas emotivas palabras de Arévalo, contando cómo surgió la idea de donar el local.

Explicó que él juega al ajedrez desde los 14 años y que nunca hubo un lugar para este deporte ya que siempre fue difícil tener un lugar. “Se me ocurrió esta idea y la hice ahora que lo puedo hacer y antes que sea tarde”, afirmó.

Comento que la sala lleva el nombre del su padre ya que fue quien lo incentivó a la práctica del juego ciencia: “jugá vos al ajedrez ya que yo no pude, y me regalo el primer juego”, dijo.

Para finalizar el acto, junto al director de Deportes municipal, Facundo Liébana, descubrieron una placa alusiva que da nombre al lugar.

