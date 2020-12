Ajustar cantidades y planificar las comidas, el secreto para no excederse en las Fiestas

21 diciembre, 2020

Llegan las Fiestas, y con ellas la costumbre de ingerir una mayor cantidad de alimentos, especialmente ricos en grasas y con gran cantidad de calorías. Sin embargo, es posible comer rico y sin excesos, y para eso, según la nutricionista María Ibsen, es fundamental planificar previamente todo. “Se puede pensar en platos que incluyan equilibrio entre proteínas, vitaminas y minerales. En ensaladas ricas, que no necesariamente tienen que contener ingredientes que nos aburren como la lechuga, el tomate o la zanahoria, sumando verduras cocidas y preparando presentaciones más atractivas”, comentó.

“Planificar permite que después la mesa no termine atiborrada de cosas que después comeremos y que quizá nos hagan mal porque nos iremos a dormir después de comer todo eso. Porque habrá frutos secos, por ejemplo, que son saludables pero estarán bañados en chocolate, o productos tradicionales que tienen la grasa saturada como principal ingrediente. Nada está prohibido, estamos terminando el año, pero lo que no tenemos que hacer es exagerar”, advirtió la profesional.

Aprovechando que por la pandemia las reuniones serán de menos personas, es importante regular la cantidad de comida que se va a preparar, para no incurrir en exageraciones. “Y con lo que queda para el otro día, es importante pensar, por ejemplo, en preparar una ensalada fresca para que todo lo ingerido antes no caiga tan mal. Y una buena propuesta puede ser pensar en el asado, pero acompañado de ensaladas frescas”, sugirió.

