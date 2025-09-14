Akron llegó a la Rural con nueva tecnología de punta para el campo

14 septiembre, 2025

Carlos Jensen, desde el stand de Akron, habló con LU 24 sobre las diferentes maquinarias que presentó la firma, “con tecnología de punta, fáciles de manejar” según explicó.

“Este año trajimos los zampis, y los drones que importamos nosotros directamente, con una revolucionaria siembra, y también la línea completa de autodescargables, extractoras y elementos para desparramar el alimento en feed lot y tambos”.

“Hemos tenido muchas consultas, e incluso hicimos una venta telefónica a un cliente que no pudo acercarse al stand, que no es de acá, para poder cerrar el negocio estará la semana próxima”, dijo y agregó “estamos bien y muy contentos”.

“Hacemos negocios desde hace 24 años en Tres Arroyos, siempre directo de fábrica, no tenemos concesionarios”, manifestó Jensen y sostuvo también respecto a la posibilidad de financiamiento a sus clientes: “nosotros tenemos la lista en dólares pero lo trasladamos a pesos, con un interés mucho más bajo que los créditos en un banco”.

