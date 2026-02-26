Al Cole Bien Pitucos: propuesta impulsada por los barberos de nuestra ciudad

Este domingo primero de marzo de 9 a 11 en el Polideportivo municipal, realizarán la campaña Al Cole Bien Pitucos, con cortes de pelo gratis, juegos y entretenimiento organizado por los estudios de barbería “Jhon’s” y “Hache”

Dicha propuesta se llevará a cabo con el propósito de que los presentes pasen un buen rato.

En este sentido el funcionario Julián Tornini dijo “En primer lugar agradecer a los chicos por el compromiso social que tienen, venir un domingo por la mañana a cortar el pelo de forma masiva y gratuita representa lo que son Jona y Thomas”, expresó y Por otro lado, aseguró “buscamos acompañar a los niños y las familias en este comienzo de clases con una jornada linda y recreativa”.

