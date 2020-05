Al final se puede pescar en todo el distrito con libre circulación: los dueños de casas también pueden ir a las localidades

El director municipal de Turismo, Julián Lamberti, se refirió por LU 24 a la habilitación de la pesca en el distrito y remarcó que se permitirá la libre circulación de los pescadores en la playas que lo conforman, en la medida de que se cumplan los requisitos y permisos dispuestos para tal fin. Anticipó que a raíz de esta flexibilización, los propietarios de viviendas en las localidades balnearias podrán ir a las mismas cuando lo deseen y no solo los martes y jueves como establecía en Claromecó la medida anterior.



“La semana pasada se abrieron tres actividades como caminar, correr y andar en bicicleta y esta semana se sumó la de esta actividad que tienen muchos adeptos y comercios que viven de la misma como son las casas de pesca”, aseguró el funcionario.

“Hay una gran preocupación en el municipio y en los comerciantes por la situación de los comercios y las pymes que es insostenible. El intendente tiene la visión de apoyar el inicio y flexibilización de algunas actividades para que los comerciantes, si es que no se presentan casos, puedan sostener su economía”, aclaró.

La confusión

En cuanto a los pescadores, indicó que los mismos podrán ir a pescar a las playas y lagunas del partido. “Se puede. La confusión se genera por una causa que es el artículo N° 5 del Protocolo de Pesca el cual fue redactado días antes a la resolución de ayer de libre tránsito dentro del distrito, que fue firmada a última hora. Por un lado, la resolución de pesca decía que la gente no se podía mover de localidad a localidad lo que fue eliminado, y a los medios se difundió con el artículo 5, pero cuando se le dio despacho en el municipio, este artículo fue eliminado porque paralelamente estaba saliendo la otra resolución nueva por parte del Intendente”, advirtió.

De esta manera indicó que “los pescadores podrán ir a pescar a reta Claromecó y Orense sin inconvenientes pero teniendo el Permiso Provincial de Tránsito en Ruta, la Licencia de Pesca y cumplir las normas del protocolo de la actividad, usar barbijo, no hacer paradas entre el lugar de origen y pesca, no hacer juntadas, ir dos personas por vehículo salvo que sean todos convivientes, los lugares de pesca deberán proveer alcohol en gel en el ingreso a los pescadores, el distanciamiento social y la sanitización y desinfección de materiales”, remarcó.

Casas

Por otra parte, se refirió a los propietarios de casas en localidades balnearias, y mencionó que a partir de ahora “se podrán mover libremente. Los martes y jueves fue la primera etapa. La flexibilización es progresiva en tanto y en cuanto la gente haga bien las cosas y no tengamos contagios por coronavirus en el distrito”.

Aclaró también que en los ingresos “se cuidará el acceso de gente que no sea del distrito y en caso que llegue alguien de Buenos Aires quedará en cuarentena aislado aquí o donde se haya alojado”.

