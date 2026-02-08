Al finalizar el día sábado, Testa lidera en la general y Camila Bayúgar en la “Variada”

8 febrero, 2026

Continúan ingresando piezas al ganchero de estas “24 horas de la Corvina Negra” y los puestos comienzan a ocuparse con importantes piezas. En lo que respecta a la general, Martin Testa sigue liderando con su Corvina Negra de 2.323 kg y en la “Variada” hubo cambios importantes, ya que Camila Bayúgar se mete a liderar esa clasificación con su Chucho de 3.910 kg. Además, no hay que descartar el premio a la Corvina Rubia que hasta el momento se lo adjudica el tandilense Hugo Falabella con su “rubia” de 2.525 kg.

Así está la clasificación general:

1 Testa, Martin -Balcarce- Corvina Negra de 2.323 kg

2 Olivetto, Mario -Tres Arroyos- Corvina Negra de 2.107 kg

3 Heredia, Fernando -Huinca Renanco- Corvina Negra de 1.999 kg

4 Lusianzoff, Ruben -Quilmes- Corvina Negra de 1.958 kg

5 Falabella, Hugo -Tandil- Corvina Rubia de 2.525 kg

6 Robledo, Sebastián -Lobería- Corvina Rubia de 2.467 kg

7 Peralta, Carlos -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 2.422 kg

8 Gavilán, Ricardo -Necochea- Corvina Rubia de 2.383 kg

9 Leguizamon, Matias -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 2.298 kg

10 Huertas Jonatan -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 2.196 kg

11 Pagella, Miguel -Olavarria- Corvina Rubia de 2.098 kg

12 Silva, Alberto -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 2.044 kg

13 Martínez, Federico -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 2.027 kg

14 Castro, José Luis -Necochea- Corvina Rubia de 2.006 kg

15 Peralta, Ignacio -Orense- Corvina Rubia de 1.963 kg

16 Vannieuwenhoven, Jonatan -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 1.911 kg

17 Garcia, Carlos -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 1.851 kg

18 Baca, Ricardo -San Cayetano- Corvina Rubia de 1.817 kg

19 Vaquero, Guillermo -Tandil- Corvina Rubia de 1.790 kg

20 Vaccarino, Marcos -Punta Alta- Corvina Rubia de 1.785 kg

21 Lizzaralde, Franco -Bahía Blanca- Corvina Rubia de 1.692 kg

22 Rodriguez, Marcelo -Monte Hermoso- Corvina Rubia de 1.687 kg

23 Kolesnik, Nicolas -Punta Alta- Corvina Rubia de 1.671 kg

24 Almaraz, Guillermo -Necochea- Corvina Rubia de 1.634 kg

25 Zurbrigk, Duilio -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 1.559 kg

26 Suita, Diego -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 1.532 kg

27 Vera Verón, Nazareno -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 1.508 kg

Clasificación “Variada”:

1 Bayugar, Celina -Tres Arroyos- Chucho de 3.910 kg

2 Merkel, Marcos -Coronel Suarez- Lenguado de 3.310 kg

3 Zappacosta Marco -Bahia Blanca- Chucho de 3.040 kg