Al finalizar el día sábado, Testa lidera en la general y Camila Bayúgar en la “Variada”
Continúan ingresando piezas al ganchero de estas “24 horas de la Corvina Negra” y los puestos comienzan a ocuparse con importantes piezas. En lo que respecta a la general, Martin Testa sigue liderando con su Corvina Negra de 2.323 kg y en la “Variada” hubo cambios importantes, ya que Camila Bayúgar se mete a liderar esa clasificación con su Chucho de 3.910 kg. Además, no hay que descartar el premio a la Corvina Rubia que hasta el momento se lo adjudica el tandilense Hugo Falabella con su “rubia” de 2.525 kg.
Así está la clasificación general:
1 Testa, Martin -Balcarce- Corvina Negra de 2.323 kg
2 Olivetto, Mario -Tres Arroyos- Corvina Negra de 2.107 kg
3 Heredia, Fernando -Huinca Renanco- Corvina Negra de 1.999 kg
4 Lusianzoff, Ruben -Quilmes- Corvina Negra de 1.958 kg
5 Falabella, Hugo -Tandil- Corvina Rubia de 2.525 kg
6 Robledo, Sebastián -Lobería- Corvina Rubia de 2.467 kg
7 Peralta, Carlos -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 2.422 kg
8 Gavilán, Ricardo -Necochea- Corvina Rubia de 2.383 kg
9 Leguizamon, Matias -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 2.298 kg
10 Huertas Jonatan -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 2.196 kg
11 Pagella, Miguel -Olavarria- Corvina Rubia de 2.098 kg
12 Silva, Alberto -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 2.044 kg
13 Martínez, Federico -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 2.027 kg
14 Castro, José Luis -Necochea- Corvina Rubia de 2.006 kg
15 Peralta, Ignacio -Orense- Corvina Rubia de 1.963 kg
16 Vannieuwenhoven, Jonatan -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 1.911 kg
17 Garcia, Carlos -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 1.851 kg
18 Baca, Ricardo -San Cayetano- Corvina Rubia de 1.817 kg
19 Vaquero, Guillermo -Tandil- Corvina Rubia de 1.790 kg
20 Vaccarino, Marcos -Punta Alta- Corvina Rubia de 1.785 kg
21 Lizzaralde, Franco -Bahía Blanca- Corvina Rubia de 1.692 kg
22 Rodriguez, Marcelo -Monte Hermoso- Corvina Rubia de 1.687 kg
23 Kolesnik, Nicolas -Punta Alta- Corvina Rubia de 1.671 kg
24 Almaraz, Guillermo -Necochea- Corvina Rubia de 1.634 kg
25 Zurbrigk, Duilio -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 1.559 kg
26 Suita, Diego -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 1.532 kg
27 Vera Verón, Nazareno -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 1.508 kg
Clasificación “Variada”:
1 Bayugar, Celina -Tres Arroyos- Chucho de 3.910 kg
2 Merkel, Marcos -Coronel Suarez- Lenguado de 3.310 kg
3 Zappacosta Marco -Bahia Blanca- Chucho de 3.040 kg