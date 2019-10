Al grito de “se da vuelta” y “sí se puede” Juntos por el Cambio realizó el cierre de campaña

Con una tallarinada en el Centro de Jubilados Rodolfo Saibene, el equipo de Juntos por el Cambio concretó ayer por la noche el cierre de campaña. Participaron del encuentro los candidatos de la lista local, las diputadas provinciales Laura Aprile y Rosío Antinori, y distintos allegados al partido, quienes finalizaron el acto gritando con euforia que el resultado de las PASO se va a dar vuelta y con el cántico que ha sido un clásico en los últimos actos del presidente Mauricio Macri, de la mano del “sí se puede”.

"Esta no es una elección más"

El candidato a intendente de la lista, Gustavo Oosterbaan, se dirigió a los presentes diciendo que “agradezco esta convocatoria y acompañamiento de todos, del equipo y los candidatos que conforman la lista. Hemos tenido el coraje de encarar este proyecto institucional que tiene que ver con un Tres Arroyos mejor”.

“Esto es una construcción sólida, constante y permanente que hace muchos años viene desarrollando este equipo de trabajo. Yo les agradezco por haberme aceptado, recibido y darme esta posibilidad. Este compromiso que asumí tiene que ver con la convicción, la fuerza y el coraje, la perseverancia que tengo para que Tres Arroyos tenga de una vez por todas una gestión que se merece”, indicó el candidato.

“Vamos a ser gobierno, claro que vamos a serlo. Esperamos recibir el apoyo, como lo hemos hecho en las PASO, esta no es una elección más, es definitoria. No se trata solo de Tres Arroyos, se trata de Mauricio (Macri), de María Eugenia (Vidal), esto no se termina aquí”, manifestó.

“Nosotros vamos a tener al próximo intendente”

A su turno, la candidata a concejal en primer término, Soledad Cadenas, explicó que “sabemos lo que es escuchar, sabemos lo que es la cercanía. Estamos cerca de los vecinos, eso hace la diferencia con otros partidos políticos”.

Cadenas coincidió con Oosterbaan al decir que “esta no es una elección más, es muy importante. Se vota a presidente, gobernador e intendente, nosotros vamos a tener al próximo intendente, la esperanza es lo último que es pierde”.

“A la ciudad todavía le falta”

Mónica Tello, quien encabeza la lista de candidatos a consejeros escolares y tras pedir que la acompañen en el escenario sus compañeros, argumentó que “recorriendo uno se da cuenta que Tres Arroyos está lindo dentro de las cuatro avenidas, fuera de ello vemos un Tres Arroyos postergado, como sucede en las localidades. Uno nota que a la ciudad todavía le falta, no tengo dudas de que eso va a cambiar a partir de que Gustavo sea intendente”.