Al menos dos muertos en un tiroteo en inmediaciones de la Casa Blanca

23 mayo, 2026 0

Este sábado, en las inmediaciones de la Casa Blanca, hubo una ráfaga de disparos que dejó el saldo de dos muertos y provocó la evacuación inmediata del lugar del Presidente estadounidense Donald Trump, junto a su esposa Melania.

El mandatario se encontraba dentro del complejo presidencial al momento del episodio, mientras seguía de cerca las negociaciones vinculadas a un posible acuerdo con Irán, según informaron medios internacionales.

Uno de los dos muertos sería el tirador. El servicio secreto abatió a un hombre armado en la puerta de la Casa Blanca.

El incidente ocurrió en la zona del North Lawn, el césped norte de la Casa Blanca, donde varios corresponsales realizaban coberturas en vivo. De acuerdo con los testimonios, tras escucharse las detonaciones, agentes del Servicio Secreto activaron un operativo de emergencia y ordenaron a todos los periodistas abandonar el área de inmediato.

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