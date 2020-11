Alai Rasmussen y su transición: “amo lo que hago y cómo me veo está en segundo plano”

16 noviembre, 2020 Leido: 432

Un sinnúmero de actividades se llevan a cabo en el marco de la Semana del Orgullo LGBT, previa a la Marcha que se concreta cada año en todo el mundo con el objetivo de visibilizar reclamos y conquistas en torno a la diversidad sexual. La tresarroyense Alai Rasmussen, quien lleva seis meses de transformación como mujer transgénero, dialogó hoy con LU 24 y aseguró que ya desde su nombre emprendió una búsqueda en la que ha contado con el apoyo de su familia, hijos y amigos.

“Queremos que la gente nos conozca, y que cuando se pueda hacer la marcha, tenga connotaciones distintas, para que la sociedad pueda aprender de nuestra diversidad conceptualizándola, sabiendo lo que nos pasa, cómo vivimos nuestra realidad, además de llevarles alegría a todos”, sostuvo.

“Hoy estoy muy contenta con la sociedad tresarroyense. Cuando me fui a estudiar, me fui con la incertidumbre sobre si podría volver, y cuando volví la gente me dio todo”, confió. Respecto de su proceso de transición, la docente reconoció que “partió de una búsqueda que empezó hace poco y no fue fácil, yo misma tenía prejuicios respecto a las transiciones, me parecía algo socialmente difícil sobre todo por mi trabajo, porque trabajo con niñes de más de 200 familias de Tres Arroyos”.

Recordó además que días pasados se cumplieron cuatro años desde que adoptó a sus hijos, dos hermanitos. “Llevamos cuatro años de familia y me interesa que se sepa para que sirva como ejemplo para otres, para quienes quieren hacer lo mismo y que quizá hoy lo ven como algo imposible, un sueño lejano”, destacó.

Y respecto a la reacción de sus hijos frente a su transición, aseguró que “como yo lo vivo naturalmente, elles lo tomaron con la espontaneidad de les niñes. Cuando empecé, y en esto los medios son muy importantes, estaba en la tele ‘Cien días para enamorarse’, y esa historia me ayudó mucho. Porque a veces cuesta que les amigues, la familia, entiendan, pero es una cuestión de tiempo. Y uno en la desesperación de que lo entiendan se lo puede tomar a mal, pero no me pasa a mí, en casa mis hijes me dicen papá. En casa es todo bastante especial, a veces el más chico, Dylan, me dice ‘mapa’, como mitad papá y mitad mamá. Pero mi vínculo es el de padre e hije, como ellos me digan, está bien”.

“La respuesta social que he tenido ha sido genial. Y yo me siento distinta, ya vía Zoom la respuesta de mis alumnes ha sido de lo más normal. Lo importante es que yo no hice un corte con lo que venía trabajando y me transformé en otra cosa: yo estoy muy feliz con lo que construyó Alan. Trabajo en los jardines de infantes, lo sigo haciendo, amo lo que hago y la forma en la que me veo me parece que está en un segundo plano”, concluyó.

Volver