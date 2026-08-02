Alak viaja a Bahía para firmar convenio de cooperación con Susbielles

2 agosto, 2026 0

El intendente de La Plata, Julio Alak, viajará el próximo martes a Bahía Blanca para mantener una reunión de trabajo con el jefe comunal de esa ciudad, Federico Susbielles. En el marco del encuentro, ambos mandatarios firmarán un convenio de fortalecimiento de la administración pública con el objetivo de profundizar la cooperación entre los dos municipios.

El acuerdo apunta a fortalecer los vínculos institucionales mediante una agenda de trabajo conjunta centrada en el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas que contribuyan a optimizar la gestión pública local.

Según se informó, la iniciativa busca generar herramientas que permitan potenciar las capacidades de gobierno de ambas administraciones, promoviendo una gestión más moderna, eficiente e innovadora, cita el portal Infocielo.

En ese sentido, La Plata y Bahía Blanca impulsarán distintas acciones de colaboración para consolidar un esquema de cooperación orientado a mejorar la prestación de servicios a la comunidad y favorecer la implementación de políticas públicas innovadoras.

Durante su visita, Alak también acompañará a Susbielles en la presentación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano de Bahía Blanca, una iniciativa considerada estratégica para el desarrollo territorial y la planificación urbana de esa ciudad.

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