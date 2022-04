Alambrados en Elvimar: se realiza la reunión convocada por vecinos

30 abril, 2022 Leido: 298

Este sábado, desde las 15, en Elvimar se realizará la reunión convocada por vecinos por el conflicto generado por la decisión de propietarios de una quinta de extender un alambrado hasta la vera del Río Quequén.

María Elena Gamboa, vecina de Marisol, dijo en LU 24 que “no sabemos si está bien o no, convocamos también a los políticos porque son quienes nos tienen que dar respuestas. Además, apuntamos a formar una junta vecinal”.

“También se había cortado la calle. Es un lugar muy concurrido por los residentes del lugar y quienes nos visitan. Queremos que se respete el camino de sirga, pero nos dicen que no corresponde por ser un río no navegable”, sostuvo.

“Nosotros pedimos que estén políticos de los diferentes partidos y nos den una respuesta, que nos informen cómo es el tema. Estamos enojados con quienes cerraron el río, pero seguramente tendrán sus razones, quizás ellos vienen reclamando desde hace mucho tiempo y no lo sabemos”, agregó.

Cabe recordar que el intendente Raúl Reyes interpuso un recurso de amparo por el tema, que recayó en un juzgado bahiense, mientras que los propietarios de las tierras, Sandro Traverso y Félix Michelli, dieron a conocer una carta que presentaron el año pasado al jefe comunal en la que hacían saber de sus intenciones de preservar el lugar.

Volver